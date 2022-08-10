原住民族委員會今在花蓮美侖飯店召開「原住民族保留地增劃編推動情形及花蓮縣改進方案」說明會，說明花蓮縣內目前辦理進度與改進方案。（羅亦晽攝）

原住民族自1988年至1993年間發起3次「還我土地運動」，促進中央推動增劃編原住民族保留地計畫，安定族人基本生存權，其中，花蓮自該計畫辦理迄今已完成1萬1392公頃增劃編，針對尚未完成的部分，原住民族委員會及縣府未來將持續推動，保障族人的土地權益。

原住民族委員會今在花蓮美侖飯店召開「原住民族保留地增劃編推動情形及花蓮縣改進方案」說明會，主委夷將·拔路兒、立法委員鄭天財與廖國棟、縣議員蔡依靜及簡智隆、縣府原民處長陳建村、花蓮市長魏嘉賢、豐濱鄉長江莉婷、光復鄉長林清水及光復鄉土地權利審查委員會等人參與。

夷將指出，原住民族1988年至1993年發起3次「還我土地運動」，當年族人提出的各項訴求，陸續成為現今重要的原住民族政策，其中，原住民族保留地增劃編計畫，即是回應當年的訴求之一，保障族人基本生存權，將土地還給族人。

夷將表示，原住民族保留地增劃編計畫自1990年啟動迄今，經陸續會勘及分割測量，目前已完成2萬7000公頃，其中花蓮佔1萬1392公頃，由於在執行計畫中，面臨許多困難，但原住民族土地權益是國家面對轉型正義中的重要議題，因此原民會未來仍會持續推動，保障族人權益。

由於原住民族保留地增劃編計畫分作3階段，花蓮縣府原民處在2007年起配合第3階段的補辦計畫，迄今共受理2萬7533筆、3萬149.63公頃土地，截至今年上半年已完成5065筆、1714.57公頃原住民族保留地增劃編。

然而，花蓮縣內受理增劃編件數以光復及豐濱鄉最多，共8319筆，佔總受理數33％，但因人員異動頻繁、地政業務繁瑣及土地權屬關係複雜等問題，目前僅完成1908筆，尚有6411筆待處理。因此原民處在原民會加速辦理增劃編的方案下提出改進方案，盼能讓族人儘早取得保留地的所有權利，並呼籲尚未辦理增劃編族人儘早到土地所在地的鄉鎮市公所申請，保障自己的權益。