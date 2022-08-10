中市教師研習暑期開課，吸引全國500師熱情進修。（台中市政府提供）

台中市教師研習中心為提昇教師能量，暑期開設「班級經營」與「媒體素養」課程，7場次吸引全國超過500名國中小教師參訓。市府教育局長楊振昇說，今年首度在課程中納入聯合國永續發展目標（SDGs），鼓勵老師將永續理念融入教學，倡導親師生採取永續行動，並落實於日常生活。

楊振昇指出，市長盧秀燕重視中小學教師的專業發展，每年暑假由台中市教師研習中心舉辦研習課程，邀請跨界專業講師開設「媒體素養」、教育實務名師開設「班級經營」課程；提升教師的學生輔導、親師協作、學科教學及媒體素養能力，今年因應疫情採部分線上、實體彈性修課。

針對班級經營，楊振昇說，聯合國永續發展目標（SDGs）已成全球共同課題，盧市長以「幸福永續、富市台中」為施政願景；教研中心今年首度推出「Let SDGs Open Our Eyes－立足班級，撐起我們的世界」主題課程，聚焦SDGs中的目標6淨水與衛生、12責任消費與生產及13氣候行動。

楊振昇指出，媒體素養方面，今年外聘深具學生輔導經驗的名師，剖析青少年網路行為及詐騙案件，另也邀請媒體人透過新聞案件分析各類詐騙手法及新興電信網路犯罪模式，並由律師解說詐騙案件法律實務。

來自高雄市光華國中張老師指出，課程針對現狀分享，非常實用。台中市大甲國中陳老師說，詐騙無所不在，更會隨科技進化，盼能定期舉辦研習。彰化縣和仁國小的鄭老師分享說，講師們授課生動活潑，案例呈現簡單明瞭，能立即應用在課堂。