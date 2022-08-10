晶圓代工大廠台積電(2330)公布2022年7月自結合併營收1867.63億元，較6月1758.74億元次高成長6.19％、較去年同期1245.57億元成長達49.94％，改寫歷史新高。累計前7月合併營收1.21兆元，較去年同期8591.13億元成長41.07％，續創同期新高。

台積電預期，第三季營收將季增逾1成、連9季創高，雖然半導體庫存調整將持續至明年上半年，但屬於典型周期調整，今年美元計價營收成長調升至34～36％，明年稼動率維持健康、營收可維持成長，未來幾年營收年複合成長率（CAGR）維持15～20％目標不變。

雖然半導體產業庫存修正及宏觀風險仍在，使外資對台積電本益比估值及目標價後市看法不一，調升調降動向互見，但均看好台積電可順利度過產業逆風，中長期成長持續看旺，均維持「買進」、「加碼」、「優於大盤」評等，則目標價介於550～857元間。

至於市場研究機構TrendForce先前指出，台積電因英特爾（Intel）外包的tGPU晶片組量產時程再度遞延，決議放緩3奈米擴產進度，使明年資本支出規模可能低於今年。不過，台積電對此否認放緩3奈米擴產計畫，表示不評論與個別客戶業務，擴產項目按計畫進行。

投顧法人對此認為，英特爾主要委由台積電生產繪圖晶片（GPU）及CPU小晶片（Chiplet），但英特爾量產時程向來容易遞延，市場並未將此因素計入明年營運預估中，故影響有限。雖預期近期股價將呈現大區間盤整態勢，仍維持「買進」、目標價700元不變。

而聯發科日前宣布將利用英特爾晶圓代工服務（IFS）製造智慧聯網裝置晶片，美系外資維持台積電「買進」評等不變、目標價570元。投顧法人亦認為，聯發科此舉為考量增加話語權與穩定第二供應來源，對二線晶圓廠的影響較大，英特爾短期難以影響台積電市占率。

至於高通8日宣布對格羅方德（GlobalFoundries）擴大下單，預期5年增加42億美元，投顧法人認為每年僅約當台積電年營收1％，且高通向來為搖擺客戶，手機應用處理器（AP）訂單在台積電及三星間搖擺，成熟製程也找2家，增加對第二供應商投片為可理解策略。