半導體零組件通路龍頭大聯大（3702）受惠筆電、網通暨週邊設備、伺服器、基地台等高速運算、雲端硬體設備及汽車電子出貨暢旺，帶動半導體及相關電子零組件需求，上半年營收、淨利及稅後純益分別成長8.37％、20.63％及13.09％，達4,089.21億元、79.96億元、63.41億元，每股純益為3.54元。

大聯大第二季營收達1,990.56億元，季減5.15％、年減0.58％，不過營業淨利仍創同期新高達37.75億元；並在業外收益挹注下，稅後淨利及每股純益均超越財測高標，各自繳出28.97億元及1.49元佳績；受惠於獲利成長，第二季股東權益報酬率（ROE）及營運資產報酬率（ROWC）分別為15.9％及8.6％。

展望第三季，若以新台幣29.8元兌1美元匯率假設，預估營收為1,800～1,900億元，毛利率與營益率則介於3.7～3.9％、1.75～1.95％，稅後淨利落在22.61～26.47億元，預估每股純益為1.35～1.58元。