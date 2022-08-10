中央流行疫情指揮中心今(10)日表示，因應各國邊境管制政策已逐步開放，經評估國際間多數國家已免除旅客搭機前檢驗報告規定，並考量現行我國仍維持入境機場唾液PCR檢測及入境檢疫3+4等措施，可於邊境進行防疫，故自8月15日零時(航班表定抵臺時間)起，「所有來臺旅客」搭機前取消持2日內PCR報告；惟境外篩檢COVID-19陽性者，仍維持自採檢日起7日內暫緩搭機，避免疫病跨境傳播。

指揮中心6月15日起將入境檢疫從「7+7」改為「3+4」，入境總量也在7月初從每周2.5萬人次升至4萬人次。7月14日起，國人、持有效居留證者，及所有來台轉機者，搭機前都不必再持2日內PCR報告。7月25日起，外籍人士如符合志工、傳教弘法、研習、實習、國際交流、度假打工6項事由，也可申請特別入境許可簽證來台。

今天再度宣布，自8月15日零時(航班表定抵台時間)起，「所有來台旅客」搭機前取消持2日內PCR報告。

對於再度放寬，指揮官王必勝表示，入境外國人佔所有入境旅客約10%，因考量PCR採檢不便，且有48小時限制，轉機要取得報告很困擾因此這次所有來台旅客全數取消搭機前2日內PCR陰性報告，但入境仍要配合規定。

王必勝強調，入境後的唾液PCR篩檢，以及入境檢疫「3+4」仍持續實施，防線仍在，因此取消陰性報告的風險可以接受。

指揮中心提醒，全球疫情雖有持平略降趨勢，惟疫情瞬息萬變，籲請旅客抵臺後仍務必遵守各項檢疫、防疫措施。指揮中心將持續監視國際疫情、變異株威脅及旅客入境篩檢執行情形，如國際疫情變化且經評估將對我國防疫造成重大威脅時，不排除再重啟此項措施。