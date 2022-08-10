新竹市警察局建置「鑑識資訊整合系統」，運用資訊整合及資料庫大數據技術，分析鑑識人員在刑案現場勘察時所獲得資訊、證物及案件資料，找出有利辦案資訊，今年系統上線就查出1名慣竊涉及5起機車竊盜與2件住宅竊盜案有關，更破獲8件未破之陳舊竊案，成果豐碩。

警察局長郭士傑指出，鑑識工作以往給人的印象是勘察人員在各種刑案現場內穿梭、仔細尋找各類跡證，從中獲得破案線索及犯罪證明，但隨時代演進，各類犯罪手法也更精進，犯罪嫌疑人也盡可能不在現場遺留跡證，因此僅用單一現場跡證破案，變得愈來愈困難。

不過，透過案件的累積，配合大數據資料庫的輔助，鑑識人員能透過「鑑識資訊整合系統」統整的資訊，從看似獨立的不同案件間找出關聯性，並抽絲剝繭找出破案線索。

郭士傑表示，為確保刑案證物自現場到法院間，所有交接流程完整性，該系統開發時也將證物監管鏈的概念納入，並將交接紀錄電子化儲存於資料庫中。

另也導入生物特徵人別辨識，使用指紋及人臉辨識作為交接憑證且留存紀錄，同時透過資料共享，證物資料均來自前端使用者輸入的資料，省去以往紙張手寫耗費的時間、精力，同時確保資料完整正確，避免誤植、字跡潦草等情況發生。