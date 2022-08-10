前華視當家主播連昭慈踏入新聞圈近20年，擁有流利口條及穩健台風，專業形象令觀眾印象深刻，常在臉書分享日常的她，稍早曬出12年前穿比基尼拍的清涼養眼照，只見傲人火辣身材一覽無遺，她強調：「留下一輩子難得的回憶，年輕就是勇氣十足啊」。

連昭慈稍早在臉書曬出全白比基尼照，表示這是12年前拍的，也是唯一公開過的比基尼照，至於當時會拍這組照片，純粹是想記錄下青春模樣，留下一輩子難得回憶，目前正考慮要不要再拍一組，主要是這些照片現在看起來不夠完美，像是穿比基尼必用的胸墊，當時羞於凸顯身材不想用，如今反倒覺得火辣程度不足，還不忘自嘲：「如果這把年紀真的要重拍，可能要先開始醫美一下」。

連昭慈這系列照片，不僅雪白肌膚看起來吹彈可破，傲人身材更是一覽無遺，只見她趴在床上露出甜美笑容，擺出性感撩人姿勢，胸前傲人上圍擠出深邃事業線，養眼畫面讓人難以將視線移開，網友更是紛紛留言：「洋溢著青春氣息，靚妹」、「妳的身材從以前到現在都沒變，妳老公要擔心囉」、「性感女神的身材好苗條」。

連昭慈也藉此呼籲所有人要勇於嘗試突破框架，千萬不能讓人生淪為一張白紙，即使回過頭總覺得還可以更好，但總比當時什麼也沒留下的好。