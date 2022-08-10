大陸29歲知名女星孫怡，出道時憑著甜美臉蛋與清新氣質受到大眾矚目，之後又在電視劇《羋月傳》、《因為遇見你》、《人生若如初相見》等夯劇中演出，成為新一代戲劇女神。而2017年宣布與男星董子健結婚的她，卻在本月8日無預警官宣離婚，讓所有人相當震驚，也引起諸多揣測，近日更爆出真正壓垮兩人婚姻的其實是「婆媳問題」，再度引發話題。

孫怡和董子健在本月8日於各自的微博上表示「從前祝我們，今後祝你我」並在文末標註彼此，正式宣布兩人離婚，讓粉絲們震驚不已，雖都對外聲稱是和平分手，但沒多久後孫怡就被發現已刪光與前夫的所有照片，引發外界懷疑事有隱情，近日更傳出她當年與董子健熱戀時，就遭到男方媽媽也就是俗稱「大陸第一經紀人」的王京花施壓反對，沒想到孫怡後來未婚懷孕，她才看在孫子的份上，勉強答應兩人的婚事。

但據了解，董子健除了有個女強人媽媽外，爸爸也是明星，過去還曾在周星馳的電影《功夫》中飾演精通五郎八卦棍的「油炸鬼」，而受到眾人矚目，在父母豐富資源的加持下，董子健在演藝圈也走得相當順利，因此也傳出孫怡是看中男方家雄厚的人脈資源才會與董子健結婚，但婚後她卻飽受婆婆的種種施壓，忍耐多年最終忍無可忍，也成為壓倒婚姻的最後一根稻草。