民進黨桃園市長參選人林智堅論文遭認定抄襲，桃園市長鄭文燦今天接受專訪表示，台大學倫會速審速判，沒有給予說明的機會。鄭文燦也說，林智堅、余正煌論文他都看過，林沒有抄襲動機，也回擊批評的人幾乎沒看過論文。

鄭文燦說，2本論文他都看過，主要相似性為第一章8頁重疊，摘要、結論部分相似，相似為研究方法、研究設計、論文資料等。陳明通說法是余提出碩士論文大綱給另外一個教授沒有通過，因此余找了陳明通。陳明通說，林論文寫作研究為新竹2014年論文選舉，陳把同樣研究資料給余參考。鄭文燦說，假設余正煌當時論文大綱沒被打槍，或者不要換題目，更或資料不要提供給他，事情就不會發生。

鄭文燦也提及，林智堅跟陳明通之間的電子文件沒辦法造假，也公證過。余本人也沒有抄襲的動機，因為他是用老師提供的資料。鄭文燦說，實證研究要用民調資料、要跑統計軟體，但一般碩士在職班不太會跑這些，一定要教授、助教協助，雖然研究同一場選舉，但是主題跟結論不太一樣。

鄭文燦提到，重大學術倫理事件，過去台大也不是沒有，但速審速判，沒有給當事人說明的機會。而林智堅碩士被撤銷，副總統陳建仁也有提到，判決要看證據，而證據沒有被台大校方採信，林智堅當然覺得委屈。

他說，台大學倫會原本有2個月時間審查，應該要嚴謹，當事人權益也不能被漠視，指導教授、研究生本人也要出席，給予面對面討論澄清的機會。鄭文燦表示，學倫會審定他也看了，主要採取後面完成的論文一定是抄襲前面的。忽略林的草稿，鄭文燦澄清說，林智堅論文中，提及的民調是第一人稱寫的，論文裡用詞是「我們」，但是余不是參與選舉者，論文中民調部分也是使用「我們」。

鄭文燦提到，陳明通對林、余分別是是指導教授、口試委員，當然希望指導過的學生都能夠完成論文。在陳明通認知中，2人研究方法、引述民調一樣，但可以做成不同研究主題、不同結論，在他認知中這不是抄襲。

鄭文燦也說，林智堅權益也不該被犧牲，畢竟林很辛苦考上，是認真的學生，而且林智堅可以在市長階段慢慢寫論文、慢慢畢業，基本上沒有抄襲動機。

鄭文燦也提到，有些真真假假批評，批評未必是真的。他把論文看完了，當然知道相似性為研究方法設計、研究分析等。因為台大不是學店此學術上判斷比較嚴謹，鄭文燦說，台大的招牌也要顧好，面對學倫事件，很少像這件一樣速審速判，鄭文燦也說，過去有校長也被檢舉過，但沒有一開始就說是醜聞，都是採取客觀中立態度審議。

鄭文燦又說，台大速審速判不會猜想陰謀論，但台大需要嚴謹審查，比如保密規定，審查委員都不公開，但若要落實就不能讓召集人未審查就發表言論，任意詮釋保密是錯的。且政治效果會變成對手做文章的絕佳時機。身為台大校友的鄭文燦說，非常珍惜也尊重台大，但學倫會還是要展現嚴謹客觀。

提到選舉，鄭文燦表示，台大審定結果也會有影響，不過林當然有權利說明，這些資料也有上網，都查得到，他回擊，批評的人都沒看過論文。