總算有進度！台北捷運萬大線二期樹林段（CQ890區段標）歷經5次公告流標，10日進行開標後投標廠商評選結果，最終由遠揚營造符合最有利標資格，負責招標施工的北市捷運局第二區工程處表示，依採購法完成決標程序後，最快將於10月開工，預計2028年底完工。

萬大線招標預算共374億，工程分二期施作，採中運量捷運系統興建並採分期開發，第一期工程自中正紀念堂站至土城金城機廠，全長約9.5公里，採地下興建，共設9座車站和1處機廠，目前施工進度62％。

第二期工程範圍銜接第一期工程，沿土城金城路、中華路，再轉城林大橋南側，轉接八德街、大安路後，轉回樹林中正路續行至新莊中正路止，全長約13.3公里，設2座地下車站及11座高架車站，分為樹林段（CQ880標）及土城段（CQ890）施工，後因碰上疫情等困難，即便追加58億元，但遲至今年3月，兩區段標仍在流標當中。

不過，捷運局二工處今指出，萬大線樹林段7月26日再次開標後，於今日辦理評選會，投標廠商遠揚營造評分合格已符合最有利標資格，後續將評選結果報核，以儘速完成最後決標程序；至於樹林段則尚在檢討中，尚未公告招標。

捷運局二工處說明，萬大線樹林段皆為高架車站，土城段則是地下加高架車站，費用較為高昂，還需要時間檢討招標方案和經費，未來會和新北討論後續事宜，盡快辦理公告招標。