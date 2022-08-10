酒駕女開敞篷跑車衝進施工現場!交管人員慘遭撞死│中視新聞 20220621

29歲女子林筱路10年來3次酒駕，今年6月更在淡水竹圍派出所旁撞死方姓工人，林女作風高調，經常在臉書炫富、po出到各地遊玩的性感辣照，但也被踢爆她從事柬埔寨仲介詐騙，車禍案士林地檢署日前偵結，依10年內再犯酒駕致人於死罪起訴。

起訴指出，林女6月21日凌晨2時，明明已經喝得爛醉卻仍堅持開車，駕駛BMW Z4敞篷跑車，載著黃姓女友人返家，行經差圍派出所附近時，趨車撞上施工中的交管圍欄，54歲方姓工人當場被撞傷，最後傷重不治。

林女當時渾身酒氣，一度還想肇逃，淡水警方到場對其酒測，酒測值高達0.77，警方另查出她10年來已涉及3起酒駕。

起訴指出，2014年4月，林女在北市新生南路自撞，酒測值0.97、2014年7月，她又在吉林路喝酒開車，遭路檢警方查獲，酒測值0.8，林女事後均未繳罰款，不能考駕照因此無照開車多年。

兩起酒駕案經審理後判決11個月，林女也未繳錢、到案，2015年5月遭台北地院通緝，最後遭警方緝捕歸案，不料她又在2021年撞死工人，林事後也被起底，指她經常在網上張貼仲介至柬埔寨打工的訊息。

士檢偵查後，認定林女酒駕肇禍，涉犯刑法185之3條，10年內再犯酒駕致人於死罪嫌，可處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金，另肇事逃逸部分不起訴。

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