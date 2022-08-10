林柏宏作為「2022金片子大賽」代言人，呼籲創作者踴躍報名。（台北市電影委員會提供）

「2022金片子大賽」不限制影片類型和主題公開徵求15分鐘內短片，目前進入報名最終倒數階段，徵件將於本月21日截止，代言人林柏宏呼籲創作者踴躍報名：「不要害羞，希望大家可以拿出最生猛的創意，突破框架來參加這個比賽！」除此，他也接受主辦單位台北市電影委員會的「金片子快問快答挑戰」回答生猛問題，展現活潑幽默和不為人知的另一面。

首先被問到自己的3個優點，林柏宏笑答：「耳朵很大、講話很慢、食量很大！」生活中最怕的東西是「會飛的蟑螂」，在表演上最怕演到的情節，他則霸氣表示：「不怕！演什麼都可以！」而「世界末日最想做的事」竟是「躺在我的床上，享受生命中最舒服的狀態」。若可以成為透明人3小時，他開玩笑表示應該可以不買機票就上飛機去旅行，被問到疫情解封後最想去哪裡，林柏宏電力十足甜蜜回答：「你的心裡！」展現撩妹實力。

林柏宏被問到第一次去電影院約會看什麼電影，認真回想後表示是經典作品《歌劇魅影》，接著突然回神害羞地說：「不行不行，這題實在是太認真回答了！」來到「快速二選一」問題，在「李安床戲的主角」與「討人厭的反派角色」中選擇，林柏宏停頓半秒後的答案竟是「李安床戲的討人厭反派主角」，笑翻現場工作人員。經歷完一連串的快問快答後，身為代言人的他也再次呼籲創作者趕快來報名參加金片子大賽：「把你覺得最不可思議的作品端出來，金片子大賽首獎就是你！」

2022金片子大賽秉持「想像自由×創意遨遊」之精神，以15分鐘內的影像創意為號召，不受劇情、實驗、動畫、紀錄片等限制，凡具中華民國國籍或具備居留身分證明之著作人皆可以線上報名參賽，共同角逐「金片子首獎」（獎金新台幣 60 萬元）、「評審團大獎」（獎金新台幣 20 萬元）、「評審團特別獎」（獎金新台幣 10 萬元）等大獎，以及多項鼓勵電影人才專業表現之個人獎、特別獎，總獎金高達百萬。