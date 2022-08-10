台南市政府消防局第三救災救護大隊首次與麻豆新樓醫院合作，舉辦救護技術員繼續教育課程。（台南市政府消防局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府消防局第三救災救護大隊首次與麻豆新樓醫院合作，舉辦救護技術員繼續教育課程。（台南市政府消防局提供／張毓翎台南傳真）

隨著緊急醫療救護體系近幾年不斷提升，到院前緊急救護也成為消防人員重要的勤務之一，台南市政府消防局第三救災救護大隊首次與麻豆新樓醫院合作，舉辦救護技術員繼續教育課程，以精進救護技術員的救護訓練。

麻豆新樓醫院表示，此次與消防局第三大隊合作辦理救護技術員繼續教育課程，除了可強化消防人員救護技術外，更可藉由參訪醫院本身醫療能力，讓消防人員更了解救護醫療後端的運作，讓第一線執行救護的消防人員能串接整體醫療技術。

麻豆新樓醫院這次安排由心臟科教學，內容包含院前12導程操作技巧、疑似心肌梗塞患者院前照顧、急診科教學及判讀靜脈注射技巧與困難注射時等臨床實務，並透過院內百萬級擬真病人教具，讓同仁練習能正確執行靜脈注射技術及12導程判讀操作，亦藉由親身體驗增進EMT人員靜脈注射能力。

消防局第三救災救護大隊長陳博文表示，到院前緊急救護的處置，如果可以即時處理得當，於醫院接手後可以更快速幫助病患做後續緊急的醫療處置，有效提升患者的癒後生活，對於民眾也是一大益處，也呼籲民眾珍惜救護資源及禮讓救護車，將救護資源留給需要幫助的人。