遊戲公司Roblox周二公布財報，預訂額、獲利雙雙遜於分析師預期。受此打擊，該公司周二盤後股價崩落逾17％。

上季營收年增30％至5.912億美元，但每股虧損0.30美元，不如路孚特調查的每股虧損0.21美元。值得關注的是，上季預訂額比去年同期下滑4％至6.399億美元，遜於分析師估的6.444億美元。

此外，每日平均活躍用戶數為5,220萬人，雖比去年同期增長21％，卻比分析師預估還少了100萬人。每日活躍用戶的平均預訂額也縮減21％至12.25美元。