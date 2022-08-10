T1聯盟桃園雲豹隊今天（10日）和3名主力球員鄭瑋、羅振峰、盧捷閔舉行換約記者會，3人都獲複數年合約，其中前鋒羅振峰獲得球團提供2+2年、總值破1000萬元大約，成為全隊最高薪球員。

桃園雲豹大手筆和3名球員換約，球隊執行長張建偉、蘇翊傑與3名球員皆出席今天的換約記者會，除了羅振峰成隊上薪水一哥，射手盧捷閔也簽下2+1年合約、每年年薪260萬元，隊長鄭瑋則重簽一紙2+1年合約，且所有球員都另有激勵獎金，總經理蘇翊傑說：「3人上季表現有目共睹，所以球團希望能用誠意，讓他們繼續留在雲豹。」

羅振峰去年透過選秀加盟雲豹，儘管因傷缺席半個球季，但傷癒後回歸球場卻打出驚奇，例行賽出賽12場，平均繳出10分、4.4籃板、1.1助攻，讓蘇翊傑大為讚賞，羅振峰除感謝球團的信任，自己更是開心獲得肯定，他說：「上季季初受傷自己其實內心蠻慌張的，擔心會影響籃球生涯，後來因為教練團的鼓勵給我信心，自己也有把握住機會，才能有好的表現。下個賽季展望是先站穩先發，並以團隊優先、幫助球隊爭取勝利，另外在場上判斷防守者站位、跟洋將溝通磨合，這些能力我都要再加強。」

盧捷閔在T1元年賽季例行賽出賽28場，平均每場貢獻11.7分、3.1籃板、1.3助攻及0.8抄截，更曾創下單場8顆3分球及生涯新高32分的紀錄，他說：「真的很感謝球隊肯定，我期許自己未來在場上狀況能更穩定，休賽季我們不斷在整合，默契也越來越好，大家整體磨合的還不錯，相信下季我們會比今年好，而自己的目標是單場投進10顆三分球，希望能刷新聯盟本土及自己的紀錄，甚至挑戰個人獎項。」