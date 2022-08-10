據TrendForce調查DRAM市況，韓系原廠在產出不斷增加的壓力下，為刺激供應商與客戶拉貨，讓價意願明顯提高，促使價格跌幅持續擴大。除了韓系廠積極讓價，來自現貨的低價顆粒亦在市場流通，其他供應商不得不跟進，積極降價求售，使得第三季consumer DRAM價格跌幅從原先預估的季跌8~13%，快速擴大至季跌13~18%。

展望第四季，在終端庫存尚未完全去化以前，拉貨動能難以回溫。TrendForce認為，供過於求的市況尚未獲得改善以前，預期consumer DRAM價格將持續下探，使得第四季consumer DRAM價格持續走跌，跌幅約3~8%，且不排除跌幅將有擴大的可能性。

DDR3先前漲多，後續補跌空間大；DDR4在韓系廠策略轉進下也將維持下跌走勢。

以DDR3而言，去年在韓系廠積極的定價策略之下，價格處於高水位；以DDR3 4Gb為例，與過去最低價格相比約有六成的漲幅。觀察終端的應用，客戶在新案選擇導入DDR4，除了成本的考量外，台系廠的DDR3顆粒尺寸也是一重要因素，顆粒放大將壓縮到其他零組件的陳列空間。

基於以上考量，客戶轉進DDR4的進度比預期樂觀，因此在DDR3市場規模明顯收斂的情況下，展望未來補跌空間大。而DDR4目前的價格雖處於相對低點，但其製程較DDR3先進，且三大原廠仍有持續轉進新製程的規劃，成本將有效收斂，故預期價格走勢仍將持續走跌。