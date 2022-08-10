德國化工集團贏創工業(Evonik)周三公布第二季核心獲利高於預期。該公司儘管銷售表現略低，但各個部門的產品售價都上升，而且匯率也帶來正面影響。

贏創製造和供應許多不同產品的化學成分，從動物飼料、尿布，到BioNTech的新冠疫苗。該公司第二季息稅折舊攤銷前利益(EBITDA)為7.28億歐元(約7.43億美元)，為年增12%，並高於分析師預期的7.0億歐元。

執行長Christian Kullmann說，今年上半公司表現強勁。但考量到不確定性日益增加，特別是在能源方面，估計這些挑戰將在下半年加速擴大。

贏創在周一表示，公司將使用液化天然氣和煤炭，來替代在德國境內使用的天然氣；同時該公司在海外使用的天然氣，基本上與俄羅斯天然氣供應無關。

贏創工業將2022年銷售目標，從先前預測的155億至165億歐元，上調至170億至180億歐元。該公司還指出，今年EBITDA的目標為25億至26億歐元，並在該預測區間的上端獲得很好的支撐。