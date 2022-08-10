民進黨今召開中執會，身兼黨主席的蔡英文總統今首次公開對桃園市長參選人林智堅論文案發表看法，她表示，支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。更重要的是，在民主社會，「我們一起要大聲地跟大家說，讓社會可以理解整件事情的始末和真相」。

蔡英文呼籲，要團結一致，而面對年底大選，「面臨政治攻擊是我們的日常」。民進黨從黨外到現在，以及面對一次又一次挑戰的時候，就像是去年的公投，深刻的理解，只要民進黨團結，一定能克服重重挑戰。

她說，「長久以來與智堅相處共事，都知道他勤勞、認真、有熱情、有創意」。在林的治理之下，新竹市脫胎換骨，大家有目共睹。現在的新竹市，已經是展現一個現代都會的樣貌，不但有先進的科技產業聚落，更是對兒童、年輕人，還有長輩充滿真心照顧的城市。

她說，昨天，台大學倫會的決定，許多人都認為，智堅所提出的證據都沒有被採納。也看到，有許多人，包括許多黨內的同志，只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲。

她表示，「對外，我們團結自信，面對挑戰。對內，我也要請全體黨公職，團結一致，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。