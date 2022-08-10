信義房屋忠孝玉成店店長李權益數度遭遇人生逆境，包括剛進入信義房屋時，就遇到媽媽罹癌，每月需負擔高昂醫療費、借錢度日，後來又遇到房市景氣低谷。他努力度過逆風人生，因為苦過，當上店長後以同理心帶領團隊長出求勝意識，不僅業績翻倍，也助同仁職涯成長，今年更參選2022TCFA台灣連鎖暨加盟協會的傑出店長，他感性地說，「以前我什麼都沒有的時候，信義人照顧我，在我漸漸有能力時，換我照顧信義人」。

李權益說，他來自高雄，爸爸生意失敗後，媽媽賣一個8塊錢的紅豆餅養大3個小孩，他自小就半工半讀，從台北大學不動產與城鄉系碩士畢業後，在內政部地政司服替代役時，聽聞師長談及信義房屋在業界的風評非常好，而自己也嘗試高挑戰工作，決心加入信義房屋。

入行第一站在南港園區店，卻也正值他的人生逆風期，李權益說，當時媽媽罹患乳癌二期，又轉移骨癌、肝癌，每月的醫療費就要4萬5，幾乎用盡他當時的底薪。

他回想，每天只能吃饅頭夾蛋，信義房屋有良好的師徒體制，而師傅也很關心徒弟，時不時請他吃飯，店長還借他錢度日，沒有退路的他，只能每天一早進分店、忙到晚上12點衝委託量，剛入行擔任基層業務的5年，公私領域都面臨巨大挑戰，在民國103年至105年又遇到房市衰退，打了3年的逆風球，但他不失意，在此期間他充實專業知識，考取不動產經紀人證照。

李權益表示，民國103年底是人生最低谷的一年，同年9月祖父過世。承蒙岳父母的賞識，與現在的太太交往15天就決定結婚，居然隔2週迎來母親過世的噩耗。隔年，辦完母親喪事後，年底第一個小孩出生，短短時間經歷了大悲大喜。

他的逆風經歷，也讓他團隊管理更有同理心。民國107年擔任松山站前店店長，李權益回想，接任前他的年度業績為760萬，而他接店後才發現松山站前店5個人總業績只有600多萬，他評估應該是團隊的信心所致，一步步帶領團隊長出戰力。

第一步就以讀書開始，李權益帶著同仁們讀「被討厭的勇氣」，他表示，許多業務遇到「屋主不降價、客戶不出價，自己就放棄了，後續也不談不做」，業務每天都會被拒絕，但客戶怎麼對業務，是客戶的課題，而如何幫助客戶買到合適的房屋，則是業務的課題，幫助業務做好「課題分離」的功課，用書中的思維，讓團隊中的同仁都有共同意識。

而他也會陪同同仁，並實際進行開發演練或銷售演練，讓他們有隨機應變的能力，讓資深的經驗發揮效果，李權益時時鼓勵同仁，一兩次的失敗不要太在意，當作累積人脈，「在逆風時，心態不要崩盤，透過團隊合作取得勝利，再帶動團隊成員的信心」；他在松山站前店帶店一年，讓年度業績提升至1.5倍，而帶的第二家店忠孝玉成店，從年度業績1500萬提升到隔年的3300萬，

因為年輕時受人照顧，現在他有能力後也幫助別人，李權益是長年的信義志工，每年到社區一家計畫支持的社區幫助老人整理環境、陪伴偏鄉的孩子、清理登山步道等，他說，他行8年來深受信義人的敦厚文化照顧，因此很認同信義房屋的理念，未來也想持續向上發展，為信義房屋貢獻心力。