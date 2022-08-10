中秋節連續假期的台鐵車票即將開賣，台鐵勞資方協商卡關，台鐵企業工會持續推動依法休假不加班，疏運仍陷在無車可開的危機中，傳出交通部已同意行車安全相關人員明年提早加薪，度過疏運停擺危機。交通部長王國材稍早表示，確實有授權給台鐵局，若勞資方能談出共識且能說服，方案送到他那都會支持。

王國材指出，台鐵勞資協商遇到困境無法突破，昨天他確實給台鐵局長杜微彈性，畢竟台鐵未來走上公司化這條道路，需要工會及員工配合。

王國材說，公司化16條子法協商，才剛開始就遇到職工福利金與加薪課題，希望趕快能有共識，後面子法接著推動，因此給台鐵彈性，對於安全、關鍵基礎設施，從留才的觀點分類提出加薪方案，實施日期也由台鐵勞資來談。

王國材表示，什麼是安全或關鍵職務，由勞資方協商定義，現在就是一個協商的過程，他希望趕快有共識，不要因為前面2個課題就全部停頓，公司化後的安全、營運、組織調整等，都需要工會支持。