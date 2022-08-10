桃園市楊梅區梅獅路一段與中山北路口，梅獅陸橋下左轉北上車道，8月初增設機車待轉號誌。（周玉琴提供／蔡明亘桃園傳真）

交通局今率工班到場拆除設於橋下的待轉號誌，恢復原先交通狀況。（周玉琴提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區梅獅路一段左轉中山北路橋上、橋下以號誌分流交通，8月初橋下車道增設機車待轉號誌，因當地騎士20多年來都直接左轉，交通順暢無礙，大批習慣直接左轉的民眾遭開罰，引起巨量民怨。市議員李家興緊急詢問，才發現竟是多設「烏龍待轉牌」，交通局今早緊急拆除，將評估撤銷與此案有直接關聯的罰單。

李家興指出，近日地方社團鋪天蓋地抨擊此事，先前民代、里長們根本不知該路口新設待轉號誌，雖政府顧及民眾安全，但也沒規畫勸導期，許多人因此被開單，由於民怨爆發，他昨晚緊急聯絡交通局查證，發現竟是多裝了烏龍號誌，令人相當傻眼。

永平里長陶其瑞說，該路段20多年來，橋下機車騎士都習慣直接左轉，交通順暢無礙，鮮少發生重大車禍，如今裝設後連宣導期都沒有就開單，簡直跟搶錢一樣。

今日一早，交通局率工班到場向民代說明後，當場拆除該面待轉號誌，現場更有民眾現身抱怨，市議員周玉琴則要求，應針對遭到開罰的民眾，研議因標誌設置不當的罰單一律撤銷。

對此，交通局交通工程科說明，此路口路型複雜，尖峰時段車流量大，為增加安全性，故規畫時將橋上和橋下的號誌分開以紓解車流，橋下機車直接左轉剛好免於衝突，經評估後才未特別限制橋下機車須待轉。

交通工程科表示，先前有市民反映，橋上與橋下中間設有待轉牌，橋上機車須待轉，有人會不知橋下機車是否也要待轉，因此同仁在8月初才補強一面待轉號誌在右側，今已拆除，恢復原先交通狀況。

交通工程科將行文給裁罰單位，評估撤銷與此案有「直接關聯」的罰單，也強調非每個路口機車都能直接左轉，仍要重視安全度，需依照路口個案環境檢視，呼籲民眾仍須注意行車安全，遵守號誌行駛。