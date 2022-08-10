周一（8日）是父親節，民進黨新北市議員參選人彭莉惠也抽空回關西鎮的老家探望父親，她提到，爸爸今年84歲，這十年幾乎都需要坐輪椅，也需要看護在旁照顧。

彭莉惠表示，印象中的爸爸雄壯威武，因當過士官長，所以總是和她講軍中他當士官長很厲害的故事，並用嚴厲的軍事教育教導我們。要求子女要有端正的品行、軍人的紀律，因此「竹筍炒肉絲」的體罰常常是家常便飯。

彭莉惠指出，由於為求兒子，家裡共生了包含她在內共八個女兒，而爸爸常被街坊鄰居嘲笑說生在女兒國。由於被人看不起，爸爸告訴她們，要替他爭氣、同「花木蘭」般有代父從軍的精神。彭直言，「花木蘭」故事爸爸可能已講過千百回，但直到長大後才發現，做勇敢的「花木蘭」已經成為骨子裡的一部分。當自己挫折、害怕與膽怯時，內在的花木蘭原型就會顯現出來，勇敢強壯的克服一切艱難。

彭莉惠提到，由於父親老了且行動不便，對於無法幫忙她感到很遺憾，她直言知道爸爸這些話的背後，有很多很深的愛，「天下父母心！父母的愛比山高，比海深」。最後彭更向父親保證，自己一定會成為政治領域、和勇敢為民服務的花木蘭！