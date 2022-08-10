Omicron變異株BA.5威脅越來越大，有醫師預估，最快8月底國內本土病例BA.5亞變種病毒株就會超越BA.2，且每日會新增3萬人確診，對此中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝坦言，預期8月中就會面臨一波BA.5疫情，因此暫時不考慮開放觀光旅遊團，以及觀光簽證。並再度提醒，民眾做好打疫苗等四大措施應對。

王必勝今天表示，預期8月中到8月底會有一波感染，且專家認為BA.5亞變種病毒株就會超越BA.2，甚至單日確診數會再度超過3萬人，都有可能發生，但確切時間沒辦法詳細精確估計。

王必勝直言，由於已經預期國內會面臨一波BA.5疫情，因此暫時不會考慮開放團、觀光簽證，必須會看疫情發展如何再決定。

另外，日前國內新增9例BA.5本土個案，均屬感染源不明，昨則新增一例個案BA.5，為新北家庭群聚事件中的另名家人，而且前天針對9例個案匡列相關接觸者20人，是否還有個案定序出陽性，羅一鈞表示接觸者有兩例仍在定序中，其他都是陰性或是陽性，但是Ct值很高病毒量太低，無法進行定序。