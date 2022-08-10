知名韓星閔孝琳於2018年嫁給BIGBANG成員太陽，去年更是喜獲麟兒，婚後慢慢淡出螢光幕的她，鮮少出演戲劇或綜藝節目，粉絲只能透過社群網站關心她的近況，昨(9日)難得在IG更新照片，就算已經為人母，身材和美貌維持依舊，引起大批網友關注。

閔孝琳曬出2張悠閒下午茶時光的照片，一頭長髮披肩，臉上略施脂粉，看起來氣色飽滿，自從升格人母後，多了母愛慈祥的光輝外，渾身依舊散發產前溫柔婉約的氣質。

閔孝琳在社群網站上，Po出兩則照片，引來大批網友按讚。(圖/閔孝琳 IG)

閔孝琳目前專注於家庭生活，偶爾更新近況，距離上次發露臉照已經時隔2個月。 照片曝光不到1天的時間，吸引超過5萬網友按讚，大家紛紛在下面留言稱讚「優雅」、「還是一樣美」，也有人羨慕喊著「身材恢復好快」、「完全看不出來當媽了」。

閔孝琳是因為在2014年受邀擔任太陽單曲《1AM》的MV女主角而結緣，但低調的兩人低調交往了2年才公開戀情，之後太陽服2年的兵役，閔孝琳依舊不離不棄的陪伴，堅定的感情羨煞旁人，2018年兩人在眾人的祝福下順利完婚。