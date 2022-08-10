雲林縣虎尾科大推動工具機策略聯盟，友嘉集團與11所高工職加盟。（虎尾科技大學提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾科技大學為加強技職教育與產業結合，培訓工具機產業技術專才，10日與友嘉集團、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署、11所高工職校簽訂「策略聯盟合作意向書」，希望藉由產、官、學合作，將工具機產業技能向下扎根，同時提供學子更多的精進學習管道。

「策略聯盟合作意向書」由虎科大校長張信良、友嘉集團總經理李進成、勞動力發展署雲嘉南分署長程泰運主持，邀集新北高工、新竹高工、台中高工、埔里高工、彰師附工、西螺農工、虎尾農工、嘉義高工、新營高工、台南高工、高雄高工共11所高工職校共同簽署。

張信良表示，此次策略聯盟展現產、官、學積極培訓工具機產業技術專才的共識，並推展建教合作教學與實務訓練，進而加強產業及技職學校的交流合作，希望促進產業發展外，也能擴大學校學術研究、產業與地區資源影響力，有效推動策略聯盟平台，共同培育人才。

程泰運說，虎尾科大為培訓工具機產業技術專才，自2015年開始聯手友嘉集團、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署建立產、官、學合作機制，今年由原先6所高工職擴增為11所，未來將共同規畫辦理技能競賽並強化產業與技職學校的交流合作，達成產、官、學3贏局面。

友嘉集團總裁朱志洋指出，友嘉很重視此次策略聯盟的後續合作，除了歡迎新成員加入聯盟外，也期待能結合成員們的資源，培訓工具機產業技術專才。策略聯盟將於11月舉行「全國工業類科實作競賽」以及「頒獎典禮暨座談會」，從中發掘優秀人才並給予鼓勵。