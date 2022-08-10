路透社引述兩名消息人士的說法報導，斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩預料將於11日抵達泰國尋求暫時庇護。他上月在群眾抗議聲浪中離開斯里蘭卡，先逃到新加坡。
斯里蘭卡今年經歷70年來最嚴重的經濟危機，導致國內爆發前所未見的動亂，數以千計抗議民眾上月闖入總統官邸和辦公室後，拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）於上月14日經由馬爾地夫逃到新加坡。
拉賈帕克薩隨後辭去總統一職，成為斯里蘭卡第一位任期未滿就下台的總統。
路透社引述兩名消息人士的說法報導，斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩預料將於11日抵達泰國尋求暫時庇護。他上月在群眾抗議聲浪中離開斯里蘭卡，先逃到新加坡。
斯里蘭卡今年經歷70年來最嚴重的經濟危機，導致國內爆發前所未見的動亂，數以千計抗議民眾上月闖入總統官邸和辦公室後，拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）於上月14日經由馬爾地夫逃到新加坡。
拉賈帕克薩隨後辭去總統一職，成為斯里蘭卡第一位任期未滿就下台的總統。
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