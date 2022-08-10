根據數據統計，台灣的慢性腎臟病患者比糖尿病還多，每8個人就有1人患病，營養師陳嫚羚表示，腎臟和肝臟一樣是沉默的器官，在發病早期通常沒有症狀或不太明顯，所以超過9成的患者都不知道腎臟出問題了，因此她發文提醒，有2種危險飲食習慣需要注意，包含動物性蛋白攝取過多、習慣吃重口味飲食。

陳嫚羚在臉書粉專指出，《天下雜誌》的報導資料中，台灣的洗腎比例是世界第一、慢性腎臟病盛行率是世界第三，數據十分驚人，雖然腎臟在發病早期的症狀不明顯或根本沒有症狀，但若沒有在一開始及時止損，就會造成不可逆的傷害且持續惡化，最終只能依靠洗腎來維持生活。

陳嫚羚說，慢性腎臟病的高危險族群包含糖尿病、高血壓、肥胖、鹽分攝取過多的人，常見症狀為尿蛋白、疲倦、肌酸酐指數過高等，但該如何知道自己是否有尿蛋白，除了要定期做健康檢查驗尿外，平時也可以多觀察尿液，小便後等待3~5分鐘，看看尿液是否有泡泡，如果出現持續未消除的泡泡，建議儘早就醫檢查。

另外在生活中也有2種危險的飲食習慣，容易增加罹患慢性腎臟病的風險，第一就是動物性蛋白攝取過多，研究發現在吃了全肉餐之後，平均腎絲球過濾率會增加30%，長期下來容易造成腎臟負擔；其中以紅肉、加工肉品對腎臟的影響較大，過多攝取豬、牛、羊等紅肉，以及肉鬆、培根、火腿、肉乾、臘肉、熱狗、香腸、貢丸等加工肉品，將提高22%慢性腎臟病風險。

第二則是習慣吃重口味的飲食，因為重口味食物通常鹽分較高，對於血壓控制相當不利，容易加速腎臟損傷，建議盡量避免加工食物、泡麵、榨菜、酸菜、菜脯、鹹蛋等醃漬食物。

陳嫚羚也分享「護腎飲食」，首先每日至少3蔬2果，蔬菜水果中的鉀，有助於排除體內過多的鈉，並幫助降低血壓，保護腎臟；再者要減少鹽分攝取，研究發現低鹽飲食族群與高鹽飲食相比，可減少41%尿蛋白，維持腎臟功能，建議減量使用烹調用鹽，以及鹽分高的醬料，像是醬油、蠔油、醬油膏等；最後則是增加攝取植物性蛋白，植物性蛋白對腎臟影響較小，而且熱量通常比較低，也含有膳食纖維及植化素成分，有助於降低體重，建議飲食中可多以豆製品取代紅肉。