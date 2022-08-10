美國德州最近舉行了少棒比賽，德克薩斯東部隊、奧克拉荷馬州塔爾薩隊於美國少棒聯盟西南區冠軍賽碰頭，德東以9：4勝出取得前進威廉波特的門票，但此戰出現了一大插曲，德東投手薛爾頓(Kaiden Shelton)失控將球砸向對手，而受傷的賈維斯(Isaiah Jarvis)經過治療後回到場上，不但沒有責怪薛爾頓，還上前擁抱了他。

美國時間9日少棒聯盟西南區的冠軍賽開戰，由德克薩斯東部對決奧克拉荷馬州塔爾薩，而在比賽首局就發生重大意外，德東投手薛爾頓控球不穩，直接正中打者賈維斯的頭盔，後者馬上抱頭倒地不起，而薛爾頓對於自己的失誤相當自責，在投手丘上低著頭啜泣，沒想到經治療後回場的賈維斯竟主動上前擁抱他。

賈維斯從一壘緩緩走向投手丘，二話不說給薛爾頓一個大擁抱，還暖心向對方說：「嘿，你投得很棒，讓我們繼續比賽吧！」接著就連德東隊友們都陸續上前安慰，幫助他平復心情，而賈維斯這暖心一舉讓觀眾都起立鼓掌，賽事主播更不吝嗇大讚他展現運動家精神，如此場景也在網上傳開，連藍鳥王牌高斯曼(Kevin Gausman)都轉發了影片。