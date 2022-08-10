劉德華不只是香港天王，人品也受人稱讚，是不少粉絲心目中的男神，不過私下則有特殊癖好，香港資深製作人楊紹鴻就爆料，劉德華對手毛情有獨鍾，他還曾向拍戲搭檔女星米雪說：「可以讓我摸一下你的手嗎？」表示他這樣很快就會有精神了。

楊紹鴻是香港資深製作人，監製過多部電視劇，後來成為亞洲電視高層，在演藝圈資歷頗深，根據《香港01》報導，楊紹鴻出書分享和藝人合作的趣事時，他就爆料劉德華對手毛情有獨鍾，更透露當年拍電視劇《蘇乞兒》時，因為拍戲太勞累，常在片場打瞌睡，劉德華就開玩笑對搭檔米雪說：「可以讓我摸一下你的手嗎？這樣我很快就會有精神了！」意外抖出天王私下有趣的一面。

同時，楊紹鴻也透露，劉德華當年其實是想報考導演訓練班，是訓練班負責人看出劉德華的資質，認為他適合走幕前、有當藝人的潛力，劉德華才改報名演員訓練班，果真大紅大紫，也成就現在的天王。

60歲劉德華出道41年，不只唱作俱佳，作品橫跨大小螢幕，近年還跨足當電影監製，長相帥氣、形象親民的劉德華，人品也讓人稱讚，是不少粉絲心目中的男神。