特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）4月才發推文宣告「沒有出售特斯拉股票」的計畫，沒想到隔不到半年，馬斯克就已賣掉792萬股的特斯拉股票，價值達69億美元（約新台幣2072億）引起市場震撼。

CNBC報導，今年4月馬斯克才聲稱不會賣特斯拉股票，但周二公開的資料顯示，馬斯克於8月5日至9日之間賣掉792萬股的股票，套現69億美元，而馬斯克賣股的日期是在4日特斯拉股東會之後。

賣股消息曝光後，馬斯克在推特上回應相關問題，他說：「由於推特希望讓這筆收購交易案實現，加上其他夥伴未必能支援，我希望避免緊急拋售股票的狀況。」如果最終要買推特，馬斯克希望自己能有現金在手。

今年4月中，馬斯克提議以430億美元的價格收購推特，此前他已經以26.4億美元的價格買進9.1%的股份，4月底，推特董事會同意馬斯克的收購案，但馬斯克後來以推特提供的假帳號數據不實及違反交易協議等原因，拒絕收購，推特則希望馬斯克能履行協議，雙方對簿公堂。

研調機構Loup Venture分析師Gene Munster表示，就目前的情況來看，馬斯克買下推特的機率上升到75%。馬斯克賣股籌措資金，他也承諾若收購失敗，願意回購特斯拉股票。

馬斯克收購推特的資金來源，除了本人外，還與19個合作夥伴集資，包括推特大股東之一，有中東巴菲特稱號的阿拉伯王子Al Waleed bin Talal Al Saud等人。