中央流行疫情指揮中心預估，BA.5疫情可能在8月中下旬發生。指揮官王必勝指出，預期可能會有一波感染，但目前輝瑞BNT幼兒疫苗尚未抵台，預計時程落在9月，最快要等到12月才能完整接種3劑，因此具體建議家長優先帶0到4歲幼兒接種2劑莫德納疫苗，及早獲得完整保護力。

指揮中心預估BA.5疫情可能在8月中下旬爆發，保護高齡、幼兒、重大疾病患者等脆弱族群是防疫關鍵之一。王必勝表示，由於輝瑞BNT幼兒疫苗還在等廠商進貨，預期打完3劑獲得完整保護力至少要到今年12月，時間有點久；既然預期有一波疫情會來，具體建議幼兒接種現有的莫德納幼兒疫苗。

指揮中心統計，目前國內6個月到4歲莫德納疫苗接種人次達11.6萬，佔該年齡層14.7％。王必勝表示，目前觀察幼兒接種莫德納狀況相當安全，因此建議家長盡快來小朋友來施打。

王必勝說，昨天已經收到幼兒輝瑞BNT疫苗測試品，將有助於縮短疫苗到貨後的封緘檢驗時間；目前BNT公司正在和歐盟做品管申請，他們還在努力中，希望能盡快解決並出貨；如果程序走完，加上運送時程抵台、封緘檢驗時程，推估有可能要到9月，不過希望能夠縮短。

另外，王必勝也重申第二次追加劑接種建議，65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及低下者都是建議接種對象，另開放50到64歲成人、醫事人員、機構與社福照護系統相關人員、18歲以上有工作需求出國者，亦可接種第二次追加劑。

指揮中心統計，目前國內新冠疫苗第1劑涵蓋率92.1％，第2劑為86.1％，第一次追加劑71.6％，第二次追加劑接種率為7.9％，其中65歲以上長者第二次追加劑接種率為31％。