論文抄襲學位遭撤！民進黨力挺林智堅 朱立倫喊話蔡英文：別為一人毀台大

台大認定前新竹市長林智堅碩士論為抄襲，撤銷碩士學位。國民黨主席朱立倫下午在中常會呼籲，蔡英文總統身為台大校友，應該站出來明確支持台大決定，這代表學術良心，也代表社會道德最低標準，是非曲直絕不容扭曲。

朱立倫表示，政治與選舉都是一時的，台大是台灣國際學術聲望代表，不能因為一個人毀掉、傷害台大，甚至讓國際學術聲譽受到莫大傷害，如果今天沒有道德底線與基本的是非曲直黑白，教育就毀了，下一代怎麼辦？

朱立倫說，蔡英文與民進黨內的台大校友，都應堅定捍衛台大聲譽與學術良心，講出良心話、真話，這是最基本道理，不要為了政治權力與一人之私，做出傷害台灣與社會、台大的事情。

朱立倫指出，昨天台大撤銷林智堅碩士學位，這是台灣最高學府基於學術良心，捍衛學術倫理與校譽做出的堅定作為，他是台大校友，也曾任台大教授，對學校在壓力下的決定絕對支持，台大校友也應支持與捍衛台大校譽與學術倫理舉動。