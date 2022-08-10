烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天警告，占領烏國東南部札波羅熱核電廠的俄羅斯部隊，正準備將電廠連結到俄國2014年併吞的克里米亞電網，但此舉會破壞這座核電廠。

札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠是歐洲最大核電廠，在俄羅斯今年2月底入侵烏克蘭初期就被占領至今。俄烏兩國上週互相指責對方攻擊這座核電廠。

法新社報導，烏克蘭國家核電公司負責人柯亭（Petro Kotin）接受烏克蘭電視台訪問時說：「札波羅熱核電廠內的俄軍正執行俄羅斯國營核子企業（Rosatom）的計畫，目的是把這座電廠連結到克里米亞（Crimea）電網。」

他說：「要這麼做，首先必須破壞電廠連結到烏克蘭能源系統的電源線。從8月7日到9日，俄方已破壞了3條電源線。目前這座電廠只靠一條生產線在運作，這非常危險。」

柯亭警告：「最後一條生產線斷聯的時候，核電廠將由柴油發電機供電。屆時一切都取決於這些發電機的可靠程度和燃料庫存。」

札波羅熱核電廠距離克里米亞半島不遠，擁有烏克蘭15座反應爐中的6座，可供電給400萬戶。

這座核電廠日前遇襲，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天提及過往核災陰影。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也警告，對核電廠發動任何攻擊都是「自取滅亡」，盼各方停止攻擊，也希望國際原子能總署（IAEA）能參訪這座電廠。

近期發生在札波羅熱核電廠周圍的交戰，促使國際原子能總署提出警告，「核災風險是千真萬確」。