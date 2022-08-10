鴻海(2317)董事會通過2022年上半年財報，合併營收2.91兆元、年增8.11％，歸屬母公司稅後淨利627.44億元、年增8.29％，雙創同期新高，每股盈餘（EPS）4.53元、優於去年同期4.18元，亦創2007年以來近15年同期高點。

以此推算，鴻海第二季合併營收1.5兆元，季增7.26％、年增達11.72％。歸屬母公司稅後淨利332.93億元，季增達13.05％、年增達11.8％，雙創同期新高。每股盈餘2.41元，為2007年以來近15年同期高點。

觀察鴻海「三率」獲利指標表現，第二季毛利率6.4％、營益率2.94％、淨利率2.21％，優於首季及去年同期，分創近5年、近7年、近7年同期高點。上半年毛利率6.22％、營益率2.78％，優於去年同期5.92％、2.23％，淨利率2.15％持平去年同期、均創近5年同期高點。

鴻海原預期第二季營收將與約略持平首季及去年同期，實際結果優於預期，主因占比50％的消費智慧產品原預估將季減、年減3～15％，實際結果約略持平首季、年增3～15％，但占比6％的元件及其他產品原預期季增、年增3～15％，實際結果均約略持平，表現遜於預期。