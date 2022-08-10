原本預期開出平高盤的大陸寶鋼9月內銷盤價，結果逆勢下跌，除了厚板和熱軋每公噸下跌人民幣100元之外，其他泛冷軋鋼品每公噸下跌人民幣200元～300元。對此，中鋼董事長翁朝棟10日表示，寶鋼這次降幅趨緩，有築底的意味。

大陸寶鋼9月盤價，包括厚板、熱軋每公噸降人民幣100元，冷軋、熱鍍鋅、電鍍鋅及非方向性電磁鋼片等泛冷軋產品，則每公噸下調人民幣200～300元。

對於寶鋼9月盤價，翁朝棟表示，寶鋼開出9月盤，熱軋每公噸下調人民幣100元，泛冷軋每公噸下調人民幣200元～300元，其他維持平盤，降幅較上個月趨緩，漸有築底之勢。

翁朝棟指出，夏季高溫多雨為鋼市傳統需求淡季，下游用鋼行業普遍庫存仍高，6月以來鋼價表現平淡，買盤多縮手觀望後市。但8月後漸漸步入金九銀十，一週以來流通行情已觸底反彈，客戶採購意願已有回升，購料信心增強。尤其上海解封後製造業供需穩健復甦，汽車購置稅減半政策發酵，車市需求回暖。

而且大陸下半年將迎來二十大，官方有序推行各基建項目，加速專項債發行及擴大軟硬體投資，拉升經濟向上動能。僅管建築業面臨房企債務危機與爛尾樓「停貸」，導致房地產景氣趨緩，但大陸政府迅速介入處理，成立房地產基金，今年「穩增長」目標明確，預期仍將持續推出刺激政策，蓄積復甦動能，有望帶動景氣回暖。