藝人九孔(呂孔維) 2020年升格人夫，上個月小15歲的老婆給他添了女兒，讓他圓夢當爸，聽見孩子出生時的哭聲，他也忍不住感動落淚，但他始終有個遺憾，就是沒能讓媽媽見到女兒出生，據悉九孔的母親3年前腦瘤破裂導致中風，遺憾的是開刀後沒再醒來，一周後離世。

據《鏡週刊》報導，九孔上個月當爸，迎接寶貝女兒出生，感性吐露自己都55歲了，「沒想到這輩子還能當爸爸」，算算女兒大學畢業，他也77歲了，因此決心為孩子保重身體，維持跑步習慣。

九孔因女兒出生而開心，但心中也有一絲遺憾，就是已過世3年的媽媽，沒能來得及見到孫女，九孔透露，當時已80歲的媽媽，本來腦部就有血管瘤，3年前適逢母親節，一家人本來還提前慶祝開心吃飯，沒想到隔天起床媽媽說身體不舒服，於是趕緊到醫院檢查，發現腦瘤破裂，因此有點中風。

檢查結果出來後，最後九孔決定讓媽媽開刀，並透露是他將媽媽推進手術室的，「進手術房前媽媽還跟我說『會保佑我』，沒想到開完刀送進加護病房，一個禮拜就走了」，他坦言至今仍感到自責，後悔做了這個決定，這3年來，他經常作夢，「怨自己為何做出這種決定」，到現在都還有點走不出來，會整天悶在家，他難過地說，如果當初沒讓媽媽開刀，媽媽應該還活著，「她就是疼我，不想拖累我，才答應開刀，這決定是我做的，怪不了別人」。