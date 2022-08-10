台大昨（9）日公布民進黨桃園市長參選人林志堅論文嚴重抄襲，宣布撤銷其學位，無黨籍基隆市長參選人黃希賢認為，台大不畏塔綠班出征堅持學術倫理，必須要給一個讚，並指出連國安局長陳明通都涉入這場弊端，讓人不禁懷疑總統蔡英文的論文疑雲，背後是不是也有許多不可告人的秘密。

黃希賢昨日在臉書表示，身為一個政治人物，誠信是最根本的一件事，論文有無抄襲其實只要單純看兩件事就知道，一是實際比較論文，二則是看誰先寫完，偏偏民進黨選擇全黨救一人，硬拗的下場就是大家都搭上林智堅這台「失智列車」，一起做一場「抄跑」情人夢。

「繼續護航下去，恐怕不只一屍五命！」黃希賢指出，民進黨的誠信因為論文門大打折扣，甚至連國安機構的最高層領導人陳明通都涉入弊端，「讓人不禁懷疑，蔡英文的論文疑雲延燒多時，卻將送審教職的升等資料封存30年，背後是不是又有許多不可告人的秘密？」

黃希賢說，希望台灣政治人物的學術詐欺，可以隨著林智堅被抓包抄襲而到此為止，還給真正認真的學生一個公道。