高雄市漢程客運洪姓駕駛利用安全為由，多次靠站不停、拒絕載客，漢程客運質疑洪男沒有盡到工作義務，害客運公司被投訴，還被高雄市交通局開罰，告洪男背信；但洪男辯稱，不載客是基於安全考量，且公司多次不處理顧客問題等辯詞。高雄市地方檢察署偵結，認為洪男與客運業者屬民事契約範疇，不構成背信罪，不起訴洪男。

2021年9月26日至2021年11月9日，洪男駕駛的公車曾多次過站不停、拒絕載客，多次被民眾投訴，也使漢程客運遭到高雄市交通局開罰。漢城客運不滿洪男行為，認為洪男不守自身工作本分，告洪男背信。

但洪男辯稱，公車界本身有存在一些問題，要求公司與交通局一起討論問題，並表示依據汽車運輸業管理規則規定，司機可以依照客觀狀況判斷是否需要拒絕載客，辯稱他是因為安全性的考量才過站不停或拒絕載客的，也抱怨公司曾任由乘客在車上胡鬧，公司卻不處理，並喊冤「我沒背信」。

檢方認為，漢程客運雇用洪男，其職務為載客，依據雙方關係，洪男拒絕載客屬於違反雙方義務關係約定，洪沒有履約載客，是屬於民法契約關係上的債務不履行，並非背信罪所稱的為他人處理事務而為違背其任務之行為，漢程客運應循民事訴訟管道，不起訴洪男。