新北市警方統計，今年1至7月金融機構及超商攔阻詐騙共586件，攔阻詐騙金額達2億6600餘萬，預計將超過去年整年總額。台灣美髮美容產業發展協會理事長許景然為感謝銀行行員及超商店員協助阻詐，號召曼都、小林、名留、莊大衛等公司捐款100萬元及消費85折貴賓卡，獎勵有功的銀行與超商員工。

昨（9）日新北市警察局於治安會報前舉行捐贈儀式，由新北市長侯友宜親自主持，他致詞時除感謝台灣美髮美容產業發展協會及曼都國際集團率先響應，協助推動打詐外，另針對近期興起的出國求職打工型詐騙，宣導民眾應隨時提高警覺多諮詢，以防被掛羊頭賣狗肉的詐騙行為所騙。

新北市警察局長黃宗仁表示，新北市透過與民間企業合作，共組「打詐地方政府隊」，由民間團體共募善款獎勵協助警察阻詐有功人員，新北警方與金融機構行員及超商店員已建立合作默契，對於民眾有較明顯的受騙或是車手提款的行為都會提高警覺，後端新北警再透過溯源偵察，向上瓦解詐騙集團。