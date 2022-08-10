金針花季展開，其中赤柯山卻水，玉里鎮公所緊急在大石茶園停車場接通3條水管，接引山泉水，供民眾取水使用。（玉里鎮公所提供／王志偉花蓮傳真）

赤科山開花3、4成。（玉里鎮公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮金針花季登場，卻因7月高溫未降雨，賞花重鎮赤科山一度面臨用水枯竭窘況，上週幾波降雨，雖雨量仍不足夠，先讓金針花開始綻放，玉里鎮公所近日也緊急在大石茶園停車場接通3條水管，接引另處山溝的山泉水，供民眾取水使用，缺水危機暫解除！

花蓮金針花季本月4日開鑼，今年六十石山和赤柯山有超過40公頃金色花海，因疫情趨緩加上國旅補助優惠，估可吸引超過30萬人次上山賞花，面對旅遊旺季，農民卻憂心，其中赤柯山不僅缺乏簡易自來水，且因7月高溫乾旱，當地約60農戶只能使用山泉水與地表水，4個蓄水池瀕臨枯竭。

赤科山社區發展協會總幹事李光濱說，幸好上週幾波短暫降雨，雖然雨量仍不足，但先讓金針山逐漸綻放，目前花開約3、4成，上山賞花的遊客人數也明顯增加，缺水危機暫時解除。

接獲居民反映，玉里鎮代理鎮長江東成上月25日，赴赤科山社區了解用水情況，當地雖已施作簡易自來水工程，但工程尚未完工，仍有待經費到位接續施作。考量金針花季已開幕，為了居民用水，還有促進觀光，公所加緊趕工，先完成接通3通水管，從另一處水源較充足的山溝接引山泉水使用。

茶園負責人也是玉溪農會理事黃癸森，熱心提供停車空間，方便取水民眾，黃癸森說，花季期間遊客相接造訪，用水量最大，暫解決了燃眉之急。

鎮公所快速度施工，為赤科山的居民們帶來了即時「甘霖」，也提醒居民在取水過後，記得將水管擺放好回原位，勿造成環境髒亂，讓大家都有良好又便利的取水點可用。