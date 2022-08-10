日本首相岸田文雄10日公布新內閣名單，主要是換掉部分與韓國統一教關係密切的成員，希望藉此能平息民眾怒氣，進而挽救自身大幅滑落的支持度。

自2021年10月上任以來，岸田再次重組自己新政府團隊，這也比外界原先認為要等到8月下旬或9月上旬的改組時間，來得稍早一些。據悉，外相林芳正以及財務大臣鈴木俊一等要員將續任，至於被暗殺的安倍晉三胞弟岸信夫，則從防衛大臣卸職。

前日相安倍不幸遇害的一個月期間，日本執政的自民黨與統一教之間，千絲萬縷的複雜關係也被搬上檯面。因安倍遇刺與統一教有某種程度關聯，至少行兇者是如此認定，故居高位的日政府各部門首長，就被當地民眾點名有自清的必要性。

根據日本公共電視NHK於8日表示，最新民調中，岸田支持率已從3周前59%大幅降至46%，創下岸田上任以來最低。日本政治評論員指出，日本人民的焦點是放在統一教上面，岸田這次改組就是要執行，對自己政治聲望不利的損害控管。