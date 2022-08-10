宏正(6277)今舉行法說會，2Q稅後盈餘為1.62億元，毛利率57.6%，EPS為1.36元；H1稅後盈餘為2.98億元，毛利率為58.2%，EPS為2.49元，8月4日董事會已通過2Q發放2.4元現金股利，配息率達96%。

展望下半年，宏正表示，接單情況是樂觀的，但毛利率可能會偏低，主要是受到產品組合影響；另外，仍要關注2項不確定因素，包括缺料和大陸的清零政策。

今年前7月宏正營收為29.2億元，創歷史同期次高。在營收配置方面，IT架構管理解決方案（Enterprise）營收占比30.6%，IT架構管理解決方案（SMB)19.4%，專業影音產品14.7%，IT架構管理解決方案Enterprise(Over-IP)12.1%，USB週邊設備6.0%，連接線材5.2%，機櫃占合併營收4.4%等。

宏正今天也說明公司近來的3大營運重點:一、智慧製造解決方案：遠端完成即時自動化狀態監控與異常處理，大幅降低進入無塵室的需求。改善實際生產流程，提高人機比例與稼動率機櫃產品線。二、機房環境提供機櫃、KVM、UPS及PDU產品，具獨有競爭優勢。一站式滿足客戶需求以及購置楊梅土地做為生產機櫃基地，擴大營運規模。三、泰國工廠，降低關稅及運費成本補足中國工廠產能；分散生產風險。