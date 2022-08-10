國民黨副主席夏立言今率團訪陸，引發綠營圍剿。國民黨主席朱立倫下午在中常會表示，國民黨愛台灣，親美是愛台灣，知日、友日也是愛台灣，和平讓台灣和中、和陸也是愛台灣，希望兩岸持續對話交流，不要衝突對抗，甚至兵戎相見。

朱立倫強調，國民黨基本理念與價值是捍衛中華民國、維護民主自由、希望兩岸和平，立場永遠是為台灣民眾福祉，捍衛大家權益與安全，維護民主自由，不必想運用任何方式破壞、傷害、抹紅國民黨。

朱立倫表示，國民黨支持國軍保衛台灣，但也希望兩岸能和平對話交流，國際社會都這樣希望，蔡英文總統自己也這樣講；而在愈是困難時候，愈不能放棄交流與和平，「喊爽是民進黨的事」，但卻會犧牲安全利益與受害的是全體人民。

朱立倫說，6月就規畫夏立言暑假期間到大陸台生、台商聚集的珠三角、長三角訪問、座談，但因疫情延宕，今天出發後21日才會與當地台灣朋友見面，聆聽大家心聲。

朱立倫表示，新冠肺炎疫情與兩岸關係緊張影響，很多台商、台生在對岸受到疫情影響，求學或經商碰到問題，生活困難，台灣很多中小企業、農漁民也受到嚴重衝擊，國民黨也會為他們反應意見與需求。