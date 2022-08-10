集元果觀光工廠在水土保持局南投分局的協助下，開設全台第一家友善石虎農作直販所「蕉織環創坊」，共同推動食農教育。(水土保持局南投分局提供／吳建輝彰化傳真)

「蕉織環創坊」不僅販售蔬果，還設置多元工作坊，以「Deco Farm嬉遊集」品牌出發，集結集集大山與濁水溪所孕育的多樣資源。(水土保持局南投分局提供／吳建輝彰化傳真)

全台首家友善食虎農作直販所「蕉織環創坊」，10日在南投集集開幕，活動還邀請型男主廚陳德烈與石虎保育大使「阿虎」共同擔任友善石虎形象大使，陳德烈也在現場示範用在直販所能購買到的山蕉、龍眼、火龍果、芭樂等蔬果，特條一杯「蕉香莓果」，讓現場民眾透心涼。

集元果觀光工廠在水土保持局南投分局的協助下，開設全台第一家友善石虎農作直販所「蕉織環創坊」，共同推動食農教育，打造以循環理念的多功能工作坊，直販所商店也結合特有生物研究中心，以石虎保育為出發，友善在地生物與環境保護，提供保育生態的農友一個安心的收入。

特生中心主任楊嘉棟表示，農民是最直接接觸土地的人，因此他們對於土地及如何與野生動物共存，有直接密切的關聯，他們以友善環境的方式耕作，減少化學農藥、肥料，創造良好的野生動物生存環境，而人購買也吃得更健康，乎物民眾選購「友善石虎農作」，一起護石虎、吃健康。

水土保持局南投分局長陳榮俊說，「蕉織環創坊」不僅販售蔬果，還設置多元工作坊，以「Deco Farm嬉遊集」品牌出發，集結集集大山與濁水溪所孕育的多樣資源，包括美藝、廚藝、農藝、工藝等，包括農業廢棄物再利用、集集大山蕨類生態導覽、綠色隧道樟樹木工體驗等。

陳榮俊強調，南投有許多私房景點等著你來挖角，歡迎民眾探訪水沙蓮地區、國姓客家、集集生態大山首座等，感受南投在地居民愜意生活，將生態、文化、自然融入生活共存，歡迎全國鄉親到訪南投，品嘗南投。