台南市林森路地下道施工車道縮減示意圖。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

台南市林森路地下道施工車道縮減示意圖。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

台南鐵路地下化工程整體進度已達66.75％，從16日起將針對車流量龐大的市區東西向重要通道林森路（大同）地下道縮減車道，東西向同步施工，因施工期長達9個半月，預定交通黑暗期將到明年5月20日。市府交通局為降低車道縮減對交通造成的衝擊，除將開放東向外側機慢車道給小型車通行外，也規畫改道動線，並設置導引牌面疏導車流。

交通局表示，林森路（大同）地下道為市區民眾東西向往返的重要交通要道，從16日起該路段的車道將縮減，但車輛通過工區路段後，在接近崇明路口或大同路口的車道數，則維持不變。

交通局說，原本東向的3線快車道及1線機慢車道，將縮減成2線車道；其中1線車道為外側機慢車道，將開放給小型車通行，但限高2.1米，因此往東準備右轉崇明路的汽車駕駛，在大同路口即需提前切換到外側車道，另1線東向快車道則禁止右轉。該局將在路口前方及路段中間設置標誌，提醒駕駛朋友遵循行駛。

交通局還指出，由於該地下道東西雙向將同時施工，恐將造成交通壅塞，請民眾提早出門或提前改走府連地下道及中華東路等替代道路。這些道路沿線也都會設置導引牌面，周邊重要交通結點更將調派義交人員協助疏導車流。

交通局強調，交通部鐵道局為有效因應施工期間各項突發狀況，已建立緊急應變機制（電話：2903958），並與市府相關單位建立溝通平台，如果遇到任何緊急事件均可立即處理；另外，大台南智慧中心也已將地下道鄰近路口納入密切監測，即時應變調整號誌策略，希望能將交通衝擊降至最低。