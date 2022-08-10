自助餐選擇多，菜式的變化也每天都不同，是不少民眾及上班族的三餐最愛，不過雖然自助餐方便又多樣化，但是其計算方式每間都不相同，有些是秤重、有些是依菜品計價，還有些是看老闆的喜好而定。近日，一名網友就分享了到自助餐用餐的經驗，他表示自己選了3菜1蛋1肉的便當竟要價225元，實在是相當傻眼。

臉書社團「爆廢公社公開版」中，一名網友分享自己到自助餐買便當經過，他表示自己像往常一樣出外覓食，路過了一間自助餐店便走進去購買便當，而在夾菜的過程中他也沒有夾單價太高的食物，都是一些家常會出現的菜色，像是茄子、豆干及豆子等，而他在最後也選了一份主食並加上荷包蛋，不過看似平常的便當菜色卻在結帳時讓他大吃一驚。

原PO表示自己所選的3菜1蛋1肉組合竟然要價225元，超高的金額讓他瞬間傻眼，並認為這實在是不合理，他因此將便當的菜色拍下來與網友們分享，表示是不是自己算錯或是誤會了什麼？否則一個普通菜色的便當卻要價破兩百，實在是讓人吃不下去。

貼文一出，不少網友表示自助餐老闆的計價方式真的是個謎，有時候都覺得他們是看心情定價，且物價不斷上漲也讓部分網友頭痛，表示月收沒有10萬真的別去吃自助餐，而其中，一名網友分享精準的便當算法，表示配菜每樣30元、煎蛋算20元、主食算60元，那麼加總下來白飯竟要價55元，讓網友們笑稱，此白飯是高級泉水煮出來的，在自助餐能吃到頂級白米實在是不簡單。