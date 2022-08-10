為解決電動自行車超速亂象，交通部預告修正「電動輔助自行車及電動自行車型式安全審驗管理辦法」，針對馬達、電子控制裝置、電池、車架及充電器等重要零組件強化管理，納入審驗項目，車輛不符合規範停止審驗程序，等於禁止販售，新法拚11月上路。

交通部路政司指出，電動自行車內建的控制器，會把車速壓在不超過25公里，但市面上改裝氾濫，車速超過25公里的情況屢見不鮮，經查發現許多控制器被改過，造成超速問題，因此修法將控制器納入審驗要求，製造商要說明來歷，跟誰買、從哪進口，審驗通過後要貼上合格標籤。

另為加強市場管理，要求審驗時應提供經銷商清冊，審驗機構並得至經銷商處辦理實車抽驗，並配合明定實車抽驗費用之負擔對象。路政司解釋，曾碰過許多案例，到工廠抽查時卻發現車子已經賣給經銷商，廠內沒有車能檢查，因此修法增訂實車查核，直接到經銷商抽查車輛，而依照《消保法》，經銷商有配合的義務。

路政司說明，若車輛不符合相關檢測，對業者會有處分，包括停止審驗申請、不能張貼合格標章等，等於禁止售車。