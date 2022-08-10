柴智屏澄清女兒沒有跟林瑞陽兒子同居。（TVBS提供）

柴智屏今（10日）錄製《女人我最大》 宣傳新書，錄影前特地撥空接受媒體訪問，近日女兒高雋雅與林瑞陽兒子林禹被拍到同居，柴智屏對此否認並表示小倆口感情穩定但還沒到同居的階段，「除非是以結婚為前提就可以住一起，但現在交往還不到一年，現在先當朋友比較重要，目前都沒討論到結婚的事。」

是否想當阿嬤？她則趕緊搖頭笑說目前沒有這打算。她也稱讚林禹很有才華，未來在演藝圈會有很好的發展。林瑞陽和張庭在日前回到台灣，是否有跟對方聯絡？她說因為正值打書宣傳期，行程很忙沒有時間跟對方聯繫，加上自己也沒對方的聯繫方式，所以暫時都沒有見面機會。

菸齡35年的她透露為了健康已成功戒菸7年，現在只要聞到菸味就會覺得反感，目前單身的她也現場徵婚，開出、三觀正確、體貼、有幽默感、願意體諒工作等條件，年紀方面則是沒有受限，「如果小20歲的弟弟不介意，那我也不介意啊」，唯一的要求則是對方不能抽菸，因為她現在對菸味相當敏感。

日前周渝民（仔仔）遭到保險經紀人詐騙，柴智屏笑說2人都只有在逢年過節時聯繫，「我相信他也不會太難過，因為他性格比較看得開，如果他真的被詐騙應該是不小心的，通常被騙都是被親密朋友家人騙。」