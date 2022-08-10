受惠化肥行情居高不下，散裝營運持穩，東鹼（1708）營運動能活絡躍進，第二季毛利率35.68％，比去年同期的27.85％強勢攀揚，單季淨利年增173.38％；上半年營收38.75億元，毛利率38.54％，稅後淨利7.31億元，EPS為2.94元，不僅較去年同期大幅躍進3倍，更提前超越去年全年的2.69元。

此外，惠光（6508）第二季毛利率25.19％，獲利年減46.68％；上半年營收14.26億元，毛利率25.5％，營業利益1.99億元，稅後盈餘1.98億元，年減23％，EPS為2.3元。

俄烏衝突導致全球主要化肥生產商烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯出口都受到不同程度打擊，直接影響化肥價格飆升和供應短缺，而關鍵原材料天然氣價格飆升，也進一步威脅化肥的生產。

在俄羅斯削減對歐洲的天然氣供應後，歐洲肥料製造商協會表示，高昂的天然氣價格對歐洲化肥行業構成關鍵威脅。若天然氣價格一路飆升，生產商將不得不考慮停止化肥生產，有助支撐化肥行情高檔延續。

東鹼硫酸鉀合計年產14萬噸，營收占比50％～60％，另有15艘Handy size輕便型散裝船，營收比重近40％。因產品價、量攀揚，加上航運事業日租金也呈現上揚，7月營收年增74.54％，前7月營收年成長91.09％。

東鹼合約客戶已漲價，並增加外銷歐洲新客戶；在歐盟對白俄羅斯鉀肥公司制裁未移除下，營運持穩推進。