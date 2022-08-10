今年頭份市秋黃梨評鑑比賽特等獎大湖鄉梨農賴嘉榮。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌主持東方美人茶及秋黃梨評鑑比賽頒獎。（謝明俊攝）

今年頭份市秋黃梨評鑑比賽特等獎大湖鄉梨農賴嘉榮。（謝明俊攝）

今年頭份市秋黃梨評鑑比賽第一名三灣鄉梨農陳美如。（謝明俊攝）

今年頭份東方美人茶比賽一條龍得主銅鑼鄉韓順雄。（謝明俊攝）

銅鑼鄉曾郁芳姐妹勇奪東方美人茶頭等獎。（謝明俊攝）

頭份市鄧國權茶園拿下東方美人茶頭等獎。（謝明俊攝）

頭份市農會每年夏季最重要的2場重頭戲，全縣東方美人茶及秋黃梨評鑑比賽，日前結果出爐後，10日上午由縣長徐耀昌主持頒獎典禮，今年東方美人茶比賽的大贏家是銅鑼鄉韓順雄，包辦了特等至頭等共5個獎項，以及全國賽的頭等2等殊榮，農會特別打造一條龍紀念牌匾贈給韓順雄。另秋黃梨的特等獎及第1名分別由大湖鄉梨農黃馨瑩及三灣鄉陳美如拿下，依序由徐耀昌頒獎致賀。

今年苗栗縣的東方美人茶，因受到5、6月間的連續降雨影響，導致小綠葉蟬的繁殖及成長都受到相當程度影響，進而造成東方美人茶的產量降低，甚至有部分茶農沒有茶葉可製出東方美人茶，像頭份市以往東方美茶比賽的常勝軍鄧國權茶園，先是去年因長期乾旱造成部分茶樹枯死，影響茶葉產量，今年再遇過多雨量，直接影響茶園東方美人茶產量及品質，使得今年鄧國權茶園參加比賽茶點及成績都大幅滑落。

今年苗栗縣東方美人茶比賽的大贏家是來自銅鑼鄉的老茶師韓順雄，一手囊括了特等、頭1、2、3及頭等等獎項，另外，韓順雄也參加在7月在桃園縣龍潭鄉舉辦的全國東方美人茶比賽，奪下全國頭等2的殊榮，成為苗栗縣第2個拿下一條龍獎項的茶農，頭份市農會特別打造了一條龍的獎匾贈送給韓順雄。

頭份市農會指出，2020年間，鄧國權茶園曾一口氣包下特等至頭等獎等7項大獎，成為頭份市農會舉辦東方美人茶比賽以來，首次出現的一條龍，所謂的一條龍就是從特等獎以降至頭等，各種獎項都拿下，是相當難得的成績。

10日在頭份市農會舉行的頒獎典禮，苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦、頭份市長羅雪珠、頭份市長參選人黎煥強、縣議員徐功凡等人都到場祝賀，縣府並補助東方美茶90萬元、秋黃梨比賽20萬元，期望農民再接再勵生產最好品質的東方美人茶及秋黃梨給消費。